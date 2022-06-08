نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر results-iq|| رابط نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 برقم الجلوس pdf من وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq في المقال التالي
رابط نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 حيث تتحرك مؤشرات البحث في هذا التوقيت في هذا التوقيت للتعرف على نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 للعام الدراسي الجاري، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الأخيرة عن انتهاء امتحانات العام الدراسي للطلاب في جميع المحافظات العراقية بشكل عام والتي جاءت بناء على الجدول الامتحاني الخاص بالطلاب والتي تم اعتماده رسميا بناءً على الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة، وقد أكدت أن نتائج الطلاب من المقرر أن يتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022.
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن الساعات المقبلة من المقرر أن تشهد الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق، وذلك بعدما تم الإعلان عن الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب وتصحيح للامتحانات في جميع المدارس ومراكز اللجان المعلنة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في الموعد المحدد لما على بعض الضوابط التي أكدت عليها الوزارة، وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية استخراج نتائج امتحانات الطلاب والتي تتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني.
رابط نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022
ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق بشكل عام استخراج نتائج امتحانات العام الدراسي الجاري 2022 إلكترونيا بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، على أن يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة من قبل الطالب أو ولي الأمر.
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية .
- من ثم يتم اختيار استعلام عن نتائح طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق.
- إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح.
- إرفاق الرقم الامتحاني ومن ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب بشكل مباشر لكي تظهر مباشرة على الفور.
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