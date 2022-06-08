نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع epedu.gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول جميع المحافظات العراقية نتائجنا وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
موقع epedu.gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول حيث تشهد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة من قبل الكثير من الطلاب للتعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي الصف السادس الابتدائي في العراق 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول في مختلف المدارس الموجودة بداخل المحافظات العراقية المختلفة خلال الأيام الأخيرة، وعلى الفور قد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب من خلال لجان ومراكز تصحيح الامتحانات المخصصة والمعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية استخراج نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في جميع المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني.
الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني
وقد أعلنت بعض المحافظات العراقية المختلفة خلال الأيام الأخيرة طرح نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي الوزاري والتمهيدي والخارجي، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج كافة الطلاب في جميع المحافظات قدمت يتم اعتماد النتيجة مباشرة، وقد جاءت نسب النجاح للطلاب مرتفعة بناء على ما صرحت عليه وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة من خلال بيان خاص بها، وقد أكدت أن نتائج الطلاب من المقرر أن تعلن عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
موقع epedu.gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، ليتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب على الفور، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية .
- اختيار نتائج الطلاب من خلال الموقع.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق.
- تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الدور الأول.
- كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع.
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