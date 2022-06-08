كيفية حساب راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة في السعودية

كيفية حساب راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية لها قواعد وأسس تم الإعلان عنها من قبل من قبل مؤسسة التقاعد في المملكة، أن تصل إلى سن التقاعد أو تلجأ إلى التقاعد نتيجة ظروف ما هو مرحلة يمر بها المرء خلال مشواره العملي بعد قضاء فترة ما للعمل في القطاع العام أو الخاص، وهي فترة لا يمكن لفرد أن ينساها، كما أن الدولة كذلك لا تنسى هذه الفترة من حياة مواطن بذل أقصى طاقته في العمل ليرتقي بالمؤسسة التي يعمل بها، لذا تقوم الدولة بصرف راتب التقاعد وهو مبلغ من المال بنسبة معينة من الراتب تصرف لهم شهريا بعد ترك العمل وعدم وجود مصدر دخل، رغبة منها في أن يحيا حياة كريمة عزيزة، وإضافة إلى هذا الراتب يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.

كيفية حساب راتب التقاعد في السعودية

راتب التقاعد هو مبلغ من المال يصرف في سن التقاعد، والذي يختلف من دولة لأخرى، فنجد التقاعد التقليدي، و التقاعد المبكر، و التقاعد الملحق، وتقاعد المعاقين، ومهما اختلفت الأنواع والأسماء فإن الهدف من الراتب واحد وهو توفير حياة كريمة للمتقاعد بعد تركه العمل، أما عن طريقة حساب راتب التقاعد فتتوقف على عدة عوامل، وهي: قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف خلال وظيفته، والمدة التي قضاها خلال العمل، وأخيرا المؤهل الدراسي.

حساب راتب التقاعد إلكترونيا

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية حساب راتب التقاعد إلكترونيا عن طريق خطوات بسيطة، وهي:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اختيار أيقونة حساب الراتب التقاعدي. تحديد نوع الموظف ( ذكر، أنثى). تحديد الوظيفة التي كان يعمل بها قبل التقاعد. إدخال قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه. تحديد الفترة التي قضاها في المؤسسة. الضغط على إظهار قيمة المعاش.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

وضحت وزارة التنمية والموارد البشرية انة على صاحب العمل تقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل عند انتهاء العقد أو بلوغ سن التقاعد، ويمكن حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة كالتالي: