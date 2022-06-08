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عمر شويل - جدة رابط نظام نور وطريقة تسجيل الطلاب الجدد 1444، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث والاستعلام عن رابط نظام نور وطريقة تسجيل الطلاب الجدد 1444 طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي، وذلك من أجل إلتحاق هؤلاء الطلاب بالمدارس السعودية خلال العام الدراسي المقبل 1444، حيث تم فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي أمر الطالب.
وقد زادت في الساعات الماضية عمليات البحث والإستعلام عن نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلال هذا النظام تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من أجل الحاقهم بالمدارس المختلفة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الوزارة قد نوهت عن ضرورة تسجيل ولي الأمر عبر نظام نور من أجل أن يتمكن من تسجيل الطلاب التابعين له.
تسجيل الطلاب الجدد 1444 عبر نظام نور
وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي أمر الطالب على نظام نور، وذلك بداية من يوم الأحد الثامن من شهر مايو الجاري، والذي وافق السابع من شهر شوال من العام الهجري 1443، حيث بدأت منذ هذه الفترة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 على نظام نور التعليمي.
الجدول الزمني لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم في وقت سابق فإنه سيكون تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية في الفترة مابين السادس عشر من شهر رمضان وحتى إعلان هذه المدارس الاكتفاء من الطلاب أو حتى موعد غلق باب التسجيل والذي تقرر أن يكون في السابع عشر من شهر ربيع الأول من العام الهجري 1444,
وبالنسبة لتسجيل الطلاب الجدد 1444 طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من خلال نظام نور التعليمي فإن وزارة التعليم قد أوضحت أنه سيتم تسجيل الطلاب بداية من يوم السابع من شهر شوال من العام الهجري الحالي، وحتى يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول من العام 1444، أو حتى قيام المدارس الحكومية بالاعلان عن سد الشواغر بها.
طريقة تسجيل الطلاب الجدد 1444
ومن خلال نظام نور التعليمي يمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم وذويهم في الصف الأول الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط نظام نور على الانترنت عبر زيارة noor.moe.gov.sa.
- الدخول إلى حساب ولي الأمر في حال أن ولي الأمر سبق له التسجيل في نظام نور التعليمي، وذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- في حال عدم وجود حساب لولي الأمر على نظام نور فيجب أولاً التسجيل في نظام نور من أجل التمكن من الاستفادة من خدمات نظام نور ومنها تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي.
- بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح فإن ولي الأمر يقوم بالدخول على أيقونة تسجيل طالب جديد التي تظهر له من أجل البدء في تسجيل بينات الطالب.
- يبدأ ولي الأمر في كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب التابع له والتأكد من صحتها، ومن ثم اختيار الفصل الدراسي الذي يرغب في تسجي الطالب به، ومن ثم اختيار المدرسة التي يرغب في إلحاق الطالب بها.
- الموافق والتأكيد من أن كافة البيانات التي تخص الطالب صحيحة، ومن ثم الضغط على زر تسجيل.
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