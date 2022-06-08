استعلم الآن نتيجة 3 اعدادي محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022، البحث عن نتيجة 3 اعدادي محافظة الغربية برقم الجلوس الترم الثاني، والتي تم إعتمادها رسميًا من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 فور العرض عليه من وكيل الوزارة، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات من المعلمين والمصححين لإجابات الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات معرفة نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني محافظة الغربية عبر الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة 3 اعدادي محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

أدي امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الغربية نحو 91672 طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية العامة للامتحانات الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، ويتم توزيعهم على 438 لجان امتحانية مقسمين على مراكز بالمحافظة ومديريات الغربية وحيث عقدت الإمتحانات وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية المشددة من التربية والتعليم والصحة والأمن وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما.

موقع نتيجة 3 اعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2022

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم الفنى بمحافظة الغربية، اليوم في بيان لها، أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، بنسبة نجاح هذا العام ٧٥.١٣٪ للإعدادية العامة بعد عرض النتيجة علية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة اللجان على مستوى المحافظة.

رابط الحصول علي نتيجة 3 اعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام نتيجة 3 اعدادي محافظة بالغربية 2022 الترم الثاني من العام الدراسي الحالي والتي اعتمدها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، هو كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

ثانيًا: ثم النقر علي كلمة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة استعلام أو بحث.

خامسًا: ثم الإنتظار قليلًا حتى تظهر النتائج بالدرجات كاملة.

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