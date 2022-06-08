الشرطة الألمانية: إصابة 14 طالبا فى حادث الدهس ببرلين ومقتل معلمهم



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:22 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة 14 طالبا فى حادث دهس اليوم في برلين ومقتل معلمهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، عثرت الشرطة الألمانية على "رسالة" فى سيارة السائق الذى صدم سيارته وسط حشد وسط برلين صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، وقُتل شخص واحد على الأقل وجُرح العشرات جراء الحادث.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن دوافع السائق ما زالت غير واضحة، وقال أحد المحققين لصحيفة بيلد، إن "الحادث لم يكن عرضيا بالتأكيد"، وبحسب ما ورد وصف المحقق الرجل بأنه "قاتل بدم بارد".