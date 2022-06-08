ميقاتى: التصريحات المعادية للإسلام قد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان له اليوم أدان فيه التعرض لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الحاكم فى الهند.

واعتبر ميقاتى أن هذه التصريحات تندرج فى سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظهور ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية.