جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان له اليوم أدان فيه التعرض لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الحاكم فى الهند.
واعتبر ميقاتى أن هذه التصريحات تندرج فى سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للرموز الدينية مع ظهور ظاهرة القمع والضغط على الحريات الدينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: التصريحات المعادية للإسلام قد تقود إلى حلقة من العنف والكراهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.