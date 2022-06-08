الصحة العالمية: أكثر من ألف إصابة بجدرى القرود حتى الآن فى 29 دولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة مساء اليوم الأربعاء فى جنيف، إنه تم ابلاغ المنظمة حتى الآن بأكثر من ألف حالة إصابة بجدرى القرود من 29 دولة ولا يعتبر هذا المرض متوطنا بها.





وأشار إلى أن المرض وإن كان لايزال يكتشف بين مجموعة محددة ( الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ) إلا أن هناك بعض الحالات التى ظهرت بين النساء أيضا.

وأشار الدكتور تادروس إلى أن المنظمة لديها قلق بشان المجموعات الضعيفة والأطفال والحوامل خاصة فى الدول المتوطن بها المرض لكنه دعا إلى أن تقوم كل البلدان التى ظهر بها بالعمل على اكتشاف أية حالات مصابة وعزله.

وأشار مدير عام منظمة الصحة أنه لكى يحمى الأشخاص انفسهم فعليهم بتجنب الاتصال القريب أو المباشر (العلاقات الحميمة) مع الشخص المصاب.

على صعيد أخر وفيما يتعلق بتطورات حالات الالتهاب الكبدى غير معروف السبب لدى الأطفال قال الدكتور تادروس إن المنظمة مازالت تتابع هذا المرض وتعمل مع الدول لمعرفة سبب الإصابة به موضحًا أنه تم إبلاغ منظمة الصحة بحوالى 700 حالة إصابة محتملة حتى الآن وذلك من 34 دولة إضافة إلى 112 حالة أخرى تحت التحقق، لافتًا إلى أن هناك 38 طفلا بحاجة إلى زرع كبد، كما توفى عشرة آخرين وذكر تادروس أن الفيروسات الخمسة المسببة عادة للالتهاب الكبدى لم يتم اكتشافها فى أى من الحالات حتى الآن.

وبالنسبة لتطورات انتشار فيروس كورونا قال مدير عام منظمة الصحة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ينخفض على المستوى العالمى ومازال، مضيفًا أن هذا اتجاه مشجع للغاية ولكن مازالت الاختبارات والتطعيمات على المستوى العالمى غير كافية.

وشدد على ضرورة استمرار مراعاة الحذر، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد برغم الانطباع بأنه انتهى كما أنه من الممكن أن يظهر فى أى وقت متحور جديد أكثر خطورة .