روسيا: عقوبات الغرب ضد قطاع الطيران انتهاك للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت "زاخاروفا"، فى تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الغرب فرض قيود أحادية الجانب وغير مشروعة على صناعة الطائرات الروسية"، مٌشيرة إلى أن هذه القيود ظلت سارية لأكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن، وتشمل إغلاق المجال الجوى لشركات الطيران الروسية.

وأضافت: "أن استخدام الطيران المدنى الدولى كأداة للضغط السياسى والاقتصادى هو انتهاك صارخ للقانون الدولى الخاص بالمجال الجوى إلى جانب أحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولى المُبرمة عام 1944 وغيرها من الاتفاقيات الثنائية".

كما أكدت زاخاروفا أن روسيا أثارت هذه القضية مع منظمة الطيران المدنى الدولى، التى أدرجتها فى جدول أعمال جلستها المقبلة المقرر عقدها فى الفترة من 23 يونيو إلى 24 يونيو الجارى.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.