النمسا تتعهد بالاستمرار فى دعم أوكرانيا وبولندا

جدة - نرمين السيد - أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم أن الحكومة النمساوية سوف تستمر فى دعم أوكرانيا والدول المجاورة لها وبخاصة بولندا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب فى أوكرانيا قدمت النمسا أكثر من 80 مليون يورو من المساعدات الإنسانية ومعدات الحماية والإنقاذ.





وقال وزير الخارجية فى تصريحات له اليوم الأربعاء – عقب عودته من زيارة رسمية إلى بولندا – إن بولندا هى العمود الفقرى لمساعدة أوكرانيا ، لافتا إلى أن الموضوع الرئيسى للزيارة كان الحرب الروسية على أوكرانيا. وذكر الوزير أنه أجرى مباحثات ناجحة مع نظيره البولندى زبيغنيو راو والذى يتولى أيضا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، لافتا إلى الدور النمساوى فى نقل الأوكرانيين المصابين بالسرطان من لوبلين إلى فيينا. وأوضح الوزير أنه التقى خلال الزيارة مع لاجئين من أوكرانيا وممثلى الشتات الأوكرانى فى بولندا، لافتا إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أوضحت أن على أوروبا أن تتخلى عن الاختلافات وتأكيد الوحدة داعيا إلى الدفاع بقوة عن القيم الأوروبية.

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