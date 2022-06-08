مقتل 3 سياح إثر وقوع سيول جارفة جنوبى الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن الادعاء العام فى الأرجنتين قوله إن عمال الإنقاذ عثروا على جثّتى سائحين كانا فى عداد المفقودين داخل فندق "بوستيلو" بمدينة سان كارلوس الأرجنتينية.

وأضافت الشبكة أنه قد عُثر على الشخص الثالث الذى لقى مصرعه بعد ساعات من الانهيار الطينى الذى تسبب فى اندفاع أطنان من الطين إلى الفندق فى أعقاب عاصفة ممطرة كبيرة، مشيرة إلى أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا فى الأحداث.