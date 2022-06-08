هنا.. رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب الكويت 2022

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عمر شويل - جدة تمكنت وزارة التعليم بدولة الكويت من طرح رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب الكويت 2022، والذي أُتيح من خلاله لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من التعرف على نتيجتهم هذا العام إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة، وقد أدى ذلك لإحداث ضغط كبير على الشبكة العنكبوتية بسبب تكدس الكثيرون لمعرفة النتيجة فور إعلان عن طرح كل مرحلة من المراحل التعليمية.

رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب الكويت 2022

يجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإفصاح عن طرح رابط إلكتروني لنتائج طلاب المراحل التعليمية بدولة الكويت 2022م، حيث يتم من خلال هذا الرابط عرض كافة نتائج الطلاب لجميع مدارس دولة الكويت في جميع مدن الكويت للمراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وذلك يتم فور إفصاح المدارس عن الانتهاء من أعمال التصحيح وطرحها على الرابط الإلكتروني لكي يسهل على الجميع الاطلاع عليها.

وذلك رغبة في توفير أقصى سبل الراحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن الرابط الإلكتروني هذا يسهل على الجميع معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالترم الأول والترم الثاني، ويتم إسدال النتائج فور ظهورها مباشرةً على الموقع الإلكتروني وذلك بعد إتمام كافة أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق عليها ووضع الدرجات التي يستحقها كل طالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية الكويت 2022

صرحت وزارة التعليم بدولة الكويت عن إنشاء رابط إلكتروني وطرحه على الشبكة العنكبوتية يسمح لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة داخل كافة مدارسة دولة الكويت من التعرف على نتائج الاختبار فور الانتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات، حيث يتم الإعلان مباشرةً عن إسدالها على الرابط لكي يطلع عليها جميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك يتم وفق الخطوات التالية: