نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 رابط بوابة الأزهر الالكترونية لمعرفة النتائج برقم الجلوس في المقال التالي
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، انتهت اختبارات الشهادة الاعدادية الازهرية في يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022 ومن ذلك الحين يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، والتي تعد هي مرحلة فاصلة بين الشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أن الشعادة الاعدادية تحدد نتيجتها المرحلة الدراسية التي يقوم الطلاب باستكمالها في المدارس الازهرية، هذا وفي السطور المقبلة نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الكترونيا عبر بوابة الازهر الالكترونية على شبكة الانترنت.
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022
ينتظر آلاف الطلاب في الشهادة الاعدادية الازهرية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بكافة محافظات مصر، وقد بدأت اختبارات الصف الثالث الاعدادي لجميع محافظات مصر في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2022 بمادة الفقه واللغة العربية، واستمرت الامتحانات لمدة 4 أيام، هذا وقد أوضحت إدارة الأزهر الشريف أن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 من المقرر أن تظهر بعد اعتماد النتائج الكترونيا عبر صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما أنها سوف تكون متاحة على رابط بوابة الأزهر الشريف الالكترونية.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022
أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات مصر أنه جار أعمال التصحيح في جميع اللجان بالمحافظات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة بعد رصد الدرجات ليتم بعدها رفع نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على المواقع الالكترونية التابعة لقطاع التعليم الأزهري والرسمية، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- دخول الطالب في بدء الأمر إلى رابط بوابة الأزهر الشريف الرسمية.
- ثم يتم الضغط على زر الشهاد الاعدادية الازهرية.
- يتم بعدها تحديد الصف الثالث الاعدادية.
- ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني.
- يتم بعدها كتابة اسم الطالب رباعي، ثم إدخال رقم المقعد الخاص به.
- يتم النقر في النهاية على زر عرض النتيجة.
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