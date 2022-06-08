نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 رابط التقديم وكافة الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 رابط التقديم وكافة الشروط، فبعد أن أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الحالي 1443 – 2022 .

وذلك لكل الخريجين الجامعيين من الذين قد حصلوا على الشهادة للالتحاق بالخدمة العسكرية، كثر التساؤل حول شروط ورابط وشروط التسجيل وموعد التقديم، ذلك ما نذكره لكم اليوم.

طريقة تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع

فيمكن الآن لكل من يرغب التقديم في الخدمة العسكرية بوزارة الدفاع التسجيل إلكترونيًا من خلال السير على الخطوات التالية كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.

ثم تظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع فتقوم باختيار التقديم في الخدمة العسكرية 1443 -1444.

كما تقوم بالنقر على زر تقديم الجامعيين.

كذلك يجب أن تقوم بملء النموذج الخاص بالتقديم الإلكتروني للجامعيين بالدفاع.

مع مراعاة كتابة كل البيانات الشخصية بمنصة القبول.

بعد ذلك تقوم بالتأكد من كل البيانات وأنها صحيحة ثم تقوم بالنقر على اختيار تأكيد التسجيل بالقبول الموحد للجامعيين بوزارة الدفاع 1443 هـ.

موعد التقديم في وزارة الدفاع للخريجين 1433

فقد وضحت وزارة الدفاع في بيان رسمي لها عبر تويتر أن التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية، من يوم الخميس الموافق 10 ذي القعدة 1443 هـ.

أما طلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ العلوم الطبيعية، فيبدأ التقديم من يوم الخميس الموافق 15 من ذي الحجة 1443 هـ.

شروط التقديم وزارة الدفاع 1443

حيث يمكن لكل من يرغب الالتحاق تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 بالعام الدراسي الجديد في الكليات العسكرية أن يقوم بالتقديم، لكن لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي:

أن يكون سعودي الجنسية.

كما يكون حسن السيرة والسلوك.

كذلك لم يسبق له الانسحاب أو الطر من الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

ويجب أن يكون قد حصل على شهادته بالانتظام الكلي ولا يقل التقدير عن جيد.

يجب أن لا يزيد سن الحاصل على البكالوريوس عن 27 عام في كل التخصصات.

إلى جانب أن لا يزيد السن عن 30 عام للأطباء.

تأدية كل الاختبارات العامة للتخصصات النظرية فقط للجامعيين واحضار ما يثبت ذلك.

كذلك لا يقل طول المتقدم عن 165 سم، ويتناسب الطول مع الوزن.

لا يكون متزوج من أجنبية.

كما لا يكون قد تعرض للإصابة بصرع أو ربو أو مرض معدي.

مع حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في كافة التخصصات الطبية والصحية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن خبر عاجل فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 رابط للتقديم وكافة الشروط، وذكرنا لكم كل التفاصيل الخاصة بالموضوع.