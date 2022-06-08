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عمر شويل - جدة أسابيع قليلة ويبدأ الإعلان هم تاريخ صرف إيداع العوائد السنوية وزارة المالية mof.gov.sa للمتوفي والورثة وذوي الإعاقة والأبناء القصر وأصحاب الهمم والمُطلقات والأرامل، ويمكن التسجيل والاستعلام عن مساعدات وزارة المالية السعودية للعوائد السنوية التي اقترب موعد صرفها من خلال الروابط التي سنُلحقها بهذا التقرير، وتجدر الإشارة إلى أن العوائد السنوية السعودية يتم تقديمها كمساعدة لبعض الفئات كمساعدة يتم صرفها سنوياً، أما عن طريفة التسجيل للاستفادة من العوائد السنوية فتتم على رابط موقع وزارة المالية الرسمي، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها الحكومة لسعودية مُمثلة في وزارة المالية، والعوائد السنوية عبارة عن مبلغ مالي مقطوع يصرف لمرة واحدة سنوياً، وهي عبارة عن نوع من أنواع الدعم الحكومي للفئات المحتاجة والأشد حاجة.

[MOF.SA] تاريخ صرف إيداع العوائد السنوية وزارة المالية للمتوفي والورثة رابط تسجيل واستعلام

ويجب أن ننوه إلى أن وزارة المالية قد أتاحت التسجيل للاستفادة من عوائد وزارة المالية السنوية، كما أتاحت أيضا خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع ونظام المقررات والعوائد السنوية الخاصة بالمستفيدين سواء مواطن أو مُقيم، وذلك لمن تمكن من التسجيل لصرف العوائد السنونية، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف ونزول إيداع العوائد السنوية يكون مرة واحدة أو مرتين خلال العام الواحد، وتتميز العوائد السنوية بشروطها المُيسرة وسرعة البت في أمر استحقاقها خلال فترة زمنية وجيزة.

الفئات المستحقة لصرف العوائد السنوية

من أبرز الخدمات التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد، الاستعلام عن سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية، وطلبات الاعفاء من القروض، والأضرار والمساعدات، والمعاملات المقدمة إلى الوزارة، وأوامر الدفع وغيرها.https://t.co/e7HJg0YjDQ — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) من أبرز الخدمات التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد، الاستعلام عن سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية، وطلبات الاعفاء من القروض، والأضرار والمساعدات، والمعاملات المقدمة إلى الوزارة، وأوامر الدفع وغيرها.https://t.co/e7HJg0YjDQ — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) April 11, 2021

الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة للأسر الشد حاجة.

الأرملة التي توفى زوجها وأصبحت بلا عائل ولم تتزوج.

أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة ويجب ضرورة تقديم تقرير طبي يبين درجة الإعاقة.

النساء بوجه عام ممن ليس لديهن عائل يكفلهن.

أصحاب العجز الكلي ممن لا يستطيعون كسب قوتهم.

المرأة المطلقة صغيرة السن ولا يزيد عمر ابنها عن 25 عام.

البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل على العوائد السنوية إلكترونياً “وزارة المالية”

إرفاق صورة من صك الوراثة.

صورة من سجل أسرة المتوفي وتاريخ الوفاة.

تقديم صورة من صك ولاية على الأطفال القصّر.

إرفاق صورة من السجل الطبي للمرضى أو المعاقين.

رقم الحساب المصرفي، الإيبان، الخاص بالمستفيد أو وكيله.

كيفية تسجيل طلب الحصول على العوائد السنوية

يقوم صاحب الطلب بالتقديم على رابط وزارة المالية بالمملكة. يتم تسجيل الدخول على الوزارة. يقوم صاحب الطلب باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم تسجيل الطلب واستكمال كافة الطلبات المطلوبة. يجب تسجيل رقم الهوية صحيح ورقم الهاتف النقال وكافة البيانات المطلوبة. بعد إرسال الطلب يتم الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام أو الاستعلام برقم الهوية فقط. يمكن كذلك حجز موعد العوائد السنوية من خلال أيقونة “حجز موعد” ثم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي. رابط رفع مسوغات صرف العوائد السنوية. رابط الاستعلام عن العوائد السنوية.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية السعودية للأفراد

تقدم وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية السعودية للأفراد، خاصة من يحتاجون إلى مساعدة مالية وفق شروط استحقاقات الدعم الحكومي، وتتلخص الخدمات الإلكترونية فيما يلي:

خدمة استعلام مراجعي الإدارة العامة للمصروفات

نموذج إعفاء المتوفين

الاستعلام عن أوامر الدفع

خدمة رفع مسوغات صرف العوائد السنوية

الاستعلام عن العوائد السنوية

حجز موعد لمراجعي المقررات والقواعد

خدمة الاستعلام عن الإعفاء من سداد القروض

متابعة المعاملات المقدمة للوزارة

موعد صرف العوائد السنوية 1444

أما عن موعد صرف وتاريخ نزول إيداع العوائد السنوية للأفراد، فمن المتعارف علية أنه يتم نزول الإيداع لمستحقي العوائد السنوية في الشهر الأول من كل عام هجري، حيث يتم الصرف للدفعة الأولى خلال شهر المحرم القادم 1444، أما عن الدفعة الثانية لمستحقي العوائد السنوية فتكون خلال شهر جمادي الأول 1444.

طريقة الاستعلام عن أوامر دفع العوائد السنوية إلكترونياً

رقم هاتف وزارة المالية السعودية ووسائل التواصل

الرقم الموحد للوزارة بالمملكة، من خلال ذلك الرقم: 19990.

يمكن الاتصال من الأحد للخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

تويتر من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

ايميل: [email protected] ، كل يوم ماعدا الجمعة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية السعودية للأفراد، وطريقة الاستعلام عن أوامر الدفع الخاصة بصرف العوائد السنوية للورثة والمتوفي وإضافة الأبناء إلكترونياً، وكذلك طريقة تسجيل طلب الحصول على مساعدات وزارة المالية السعودية من العوائد السنوية، كما أوضحنا ما عي البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل على العوائد السنوية على رابط موقع “وزارة المالية”