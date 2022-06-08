كوريا الجنوبية تقدم 1.2 مليون دولار كمساعدات للصناعة النووية لأوكرانيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتقديم 1.2 مليون دولار أمريكي كمساعدات إضافية لأوكرانيا لدعم أمان العمليات لمحطات الطاقة النووية، وذلك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن المساعدة التي سيتم تقديمها من خلال منظمة الأمم المتحدة ستستخدم في إجراءات السلامة المتعلقة بالمفاعلات النووية، بما في ذلك إيفاد موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشراء أوكرانيا للمعدات والمواد اللازمة.

وأشارت (يونهاب) إلى أن كوريا الجنوبية قد قدمت حوالي 40 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ بداية الأزمة في فبراير، ومنذ ذلك الحين، قدمت كوريا الجنوبية 3 ملايين دولار لمشروع الإغاثة الطارئة التابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأسبوع الماضي.