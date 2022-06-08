المبعوث الأممى يصل صنعاء لبحث تعزيز الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب جروندبرج، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن المشاورات مع ميليشيات الحوثى ستتناول مقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح طرق فى تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية، وسبل المضى قدما نحو وضع مستقر فى اليمن.

وأعرب جروندبرج عن أمله فى إجراء نقاشات بنّاءة مع الحوثيين حول مقترحه لإعادة فتح طرق فى تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية، منوها بأن تمديد الهدنة الأممية لشهرين إضافيين وهو مؤشر إيجابى لجدية الأطراف فى التمسك بها وتنفيذها.

وأشار المبعوث الأممى إلى أن اليمنيين رأوا الفوائد الملموسة للهدنة، حيث شهد اليمن تحولا إيجابيا كبيرا، مؤكدا أن الأمم المتحدة لديها مسؤولية لحماية الهدنة وتحقيق إمكاناتها من أجل السلام فى اليمن".