جدة - نرمين السيد - تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتقديم 1.2 مليون دولار أمريكى كمساعدات إضافية لأوكرانيا لدعم أمان العمليات لمحطات الطاقة النووية، وذلك خلال اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا.





وقالت وزارة الخارجية الكورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن المساعدة التى سيتم تقديمها من خلال منظمة الأمم المتحدة ستستخدم فى إجراءات السلامة المتعلقة بالمفاعلات النووية، بما فى ذلك إيفاد موظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشراء أوكرانيا للمعدات والمواد اللازمة. وأشارت (يونهاب) إلى أن كوريا الجنوبية قد قدمت حوالى 40 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ بداية الأزمة فى فبراير، ومنذ ذلك الحين، قدمت كوريا الجنوبية 3 ملايين دولار لمشروع الإغاثة الطارئة التابع لبرنامج الأغذية العالمى فى الأسبوع الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: 1.2 مليون دولار مساعدات للصناعة النووية بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.