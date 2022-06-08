مقتل ملازم اول أردني في الجيش الاوكراني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- توفي اليوم الثلاثاء ملازم اول يحمل الجنسية الاردنية جراء الحرب في اوكرانيا . وبين مصدر في وزارة الخارجية الاردنية : ان المرحوم فارس نضال الشامي ويحمل الجنسيتين الاردنية والاوكرانية وليس من المسجلين على منصة العودة الى الاردن .

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