نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن تمويل رقمي 50,000 اونلاين بلا كفيل وبلا تحويل للراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للمواطن الحصول على قرض شخصي رقمي يمتاز أيضاً بأنه لا يحتاج إلى كفيل ولا تحويل للراتب الشهري عند التقديم فلا يحتاج العميل المتقدم سوى تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل وأيضاً التسجيل من خلال التطبيق ثم طلب التمويل فشركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية من ضمن الشركات المالية الحديثة والتى توفر حلول تمويلية متنوعة للأفراد.

للمواطن تمويل رقمي 50,000 اونلاين لدى شركة إمكان

منتجات شركة إمكان عديدة فتوفر شركة إمكان تمويل شخصي مصغر بقيمة مالية تبدأ من 2000 ريال ويمكن أن يصل إلى 50,000 ريال كل ذلك من خلال الإنترنت عن طريق تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ودون الحاجة إلى التوجه إلى أى مكان ولكن حددت شركة إمكان للتمويل شروط من أجل الحصول على تلك التمويل وهي

يشترط أن يكون سن المواطن المتقدم لا يقل عن 25 عام.

أيضاً يشترط أن يكون العميل المتقدم لا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أن يكون المواطن المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون طالب التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان سعودي الجنسية.

ويشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم.

مزايا التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان

إمكان هي إحدى الشركات المالية التى تسعى لتوفير فرص مالية متنوعة للمواطن السعودي والتى أيضاً تحاول تقديم خدمات تمويلية للأفراد متنوعة لذلك نتحدث اليوم عن أسرع تمويل رقمي صمم بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل المصغر لدى إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل المصغر لدى إمكان بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند طلب التمويل

يتميز أيضاً التمويل المصغر لدى إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

كما يتميز أيضاً التمويل المصغر لدى إمكان بأنه لا يحتاج إلى إعتماد جهة العمل.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويلي يبدأ من 2000 ربما يصل إلى 50,000 ريال.

طلب التمويل المصغر لدى شركة إمكان

كل ما يحتاجه العميل الراغب في طلب تمويل شركة إمكان هو تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ثم التسجيل وبعد ذلك يتم طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة.