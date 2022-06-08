نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان نتائج الصف السادس الإبتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
نتائج الصف السادس الإبتدائي 2022 دور اول. يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بجميع المحافظات العراقية تباعاً، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم بدء رفع النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي على موقعها الإلكتروني الخاص بظهور النتائج، حيث خصصت الوزارة موقعاً للإعلان عن النتيجة فور ظهورها للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج إلكترونياً وبكل سهولة من خلال خطوات بسيطة، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم الخطوات الصحيحة التي من خلالها يمكن الحصول على النتيجة من المنزل من خلال موقع وزارة التربية العراقية فتابعونا.
نتائج الصف السادس الإبتدائي 2022 دور اول
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج برقم المقعد والاسم الرباعي للطالب. عبر الدخول إلى الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة للإعلان عن النتائج. حيث أن الطلاب العراقيون قد انهو الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2022. وتم إعلان النتيجة في عدد كبير من المحافظات العراقية. وفي انتظار باقي المحافظات اعتماد النتائج والإعلان عنها. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد النتيجة المحافظات التي لم تقوم باعتماد نتيجتها بعد، خلال الساعات القليلة القادمة.
إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس
بعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي لجميع الطلاب بالعراق سيتم عرض النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية. بعد الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الأوراق وجمع الدرجات في كافة المحافظات المتبقية.
طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول
للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي يجب اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على شبكة الإنترنت.
- ثم إختيار نتائج الطلاب من الموقع.
- اختيار نتائج المرحلة الابتدائية الصف السادس الدور الاول.
- إختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصص.
- وكتابه الاسم الرباعي للطالب في الخانه المخصصه لها.
- ثم الضغط على ظهور النتيجة
- ستظهر جميع تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب على شكل ملفات pdf امامكم على الفور لبيان مستوي الطالب على كل مادة من المواد المقررة على الطالب
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