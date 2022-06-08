نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني، أصبحت جاهزة الآن ومتاحة بعد اعتماد نتيجة الاعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس. وقد قام المحافظ اللواء أسامة القاضي بنسبة نجاح كبيرة وصلت إلى اثنان وسبعون في المئة. وكان الإعلان عن نتيجة الاعدادية 2022 المنيا. بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدي، وأصبح بإمكانكم الآن الاستعلام عن نتيجة محافظة المنيا بالاسم فقط من خلال الرابط الذي وضعته الوزارة لذلك، وحسب البيانات التي تم وضعها بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 فقد بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات التي أجريت في مايو المنقضي حوالي 111636 طالب، وقد حضر منهم عدد معتبر 106379، أما الناجحين في نتيجة الاعدادية المنيا ٢٠٢٢ فقد بلغ 77622 طالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني متاحة لكل الطلاب والأولياء الذين كانوا يستعلمون عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا pdf 2022 من أجل تحديد مستواهم، وتعتبر من أهم المراحل الدراسية لأن الطلاب بعد ذلك في حال نجاحهم سينتقلون إلى الثانوية العامة، والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا يكون باتباع الخطوات البسيطة الآتية:

أولا: عليك أن تقوم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت https://www.natiga4dk.net/menia/

ثانيا: بعد أن يدخل الطالب إلى الرابط يختار نتائج الترم الثاني، ثم ينقر على نتيجة الشهادة الاعدادية

ثالثا: يتعين على الطالب أن يكتب رقم جلوسه في الامتحان في الإطار المحدد له بشكل صحيح

رابعا: في الأخير ينقر على زر عرض النتيجة الخاصة به، وسيتمكن من رؤية الدرجات والتقدير الذي تحصل عليه

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا

تجدر الإشارة إلى أن طلاب إقليم المنيا قد أدوا امتحاناتهم في تسع إدارات تعليمية متواجدة بالمنطقة، وهذا من المركز المسمى العدوة في الشمال إلى مركز ديرمواس في الجنوب، وقد تم اتباع جميع الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح أوراق الطلاب كما يلزم ليتم اعتماد نتيجة الاعدادية محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس، كما تم التحقق جيدا من النقاط قبل أن يتم رصدها وترفع على موقع النتائج الذي أطلقته الوزارة.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقال نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني والتي اعتمدت رسميا من طرف وزارة التربية والتعليم مصر. كما عرضنا لكم فيما سبق من الأسطر طريقة استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 المنيا.