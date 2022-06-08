now استعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 ترم ثاني من موقع نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم الرباعي

استعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 ترم ثاني . قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بطرح نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظات التي قامت باعتماد وإعلان نتائجها، حيث أنها متاحة الآن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ولقد ظهرت النتيجة في عدد كبير من محافظات مصر، ولكن هناك بعض المحافظات التي لم تنتهي من أعمال الرصد وتجميع الدرجات وتعمل الجمهورية الآن على إنهاء عمليات الرصد وتجهيز النتائج ليتم رفعها على بوابة نتائج التعليم الأساسي، وفي غضون أيام قليلة سيتم الإنتهاء من نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع محافظات الجمهورية. حتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور. ومن خلال الأسطر التالية نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم.

استعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 ترم ثاني

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن اعتماد نسبة نجاح عالية في المحافظات التي قامت وإعلان نتائجها. وقد وفرت منصة إلكترونية للإعلان عن النتيجة فور ظهورها لجميع المحافظات. أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التعرف على النتيجة بكل سهولة .من خلال زيارة منصة نتيجة الشهادة الإعدادية واختيار المحافظة، ثم ادخال رقم الجلوس، والضغط على عرض النتيجة.

المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 حتى الآن

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 في عدد كبير من محافظات مصر على رأسها:

محافظة القاهرة ،الجيزة، الدقهلية.

الشرقية، دمياط، أسوان، بورسعيد.

الوادي الجديد، سوهاج، قنا، المنيا.

البحر الأحمر، كفر الشيخ.

وفي انتظار اعتماد باقي المحافظات النتائج والإعلان عنها. في وقت لاحق وسيكون خلال أيام قليلة من الأن.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني

يتم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلكترونياً وبكل سهولة لجميع محافظات مصر من خلال الخطوات التالية: