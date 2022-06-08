نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس، من المنتظر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الجاري، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 حتى يطمئنوا على أن مجهود العام لم يذهب هباءا، ونتيجة الشهادة الاعدادية الغربية تشغل بال الالاف من الطلاب نظرا لأنها تحدد وجهة الطالب القادمة، فبناءا على مجموعه تتحدد المرحلة الثانوية التي سيلتحق بها لاستكمال مشواره التعليمي، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية لتتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة والحصول على الدرجات فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات على مستوى الادارات التعليمية التابعة للمحافظة “طنطا، زفتى، قطور، سمنود، المحلة الكبرى،….”، وقد أشارت المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية برقم الجلوس 2022 في كافة المواد مقارنة بالعام الماضي، وذلك نظرا لأن أسئلة الامتحانات قد جائت في مستوى الطالب المتوسط، حيث لم ترد أي شكوى من الطلاب تفيد بصعوبة الامتحان باستثناء وجود بعض الجزئيات التي تميز الطالب المتفوق عن غيره، والآن نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2022 فور ظهورها، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية.

ابدء في ادخال رقم الجلوس الخاص بك من اليسار إلى اليمين بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك نتيجتك بالدرجات التفصيلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022

ومن المقرر أن يقوم اللواء طارق رحمي باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 خلال الساعات القادمة، حيث أعلنت أغلب الكنترولات انتهاء أعمال التصحيح ويجرى حاليا رصد الدرجات بدقة ليحصل كل طالب على حقه، بعدها سيقوم وكيل مديرية التربية والتعليم بالتوجه بكشوف النتيجة إلى مكتب السيد المحافظ من أجل اعتماد النتيجة، واعلان أسماء الطلاب الاوائل من البنين والبنات.

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني، حيث من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة خلال ساعات من الآن ليتم بعد ذلك رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية أو عبر البوابة الالكترونية للمحافظة على شبكة الانترنت ليكون متاح الاستعلام عنها خلال ثواني، والاستعلام عن المجموع الكلي.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني، كما لم تحدد مديرية التعليم موعد رسمي لظهورها، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات الأولى من صباح غدا الخميس بشكل رسمي، ولكن نطمئنكم بأن نسبة النجاح مرتفعة إلى حدا كبير، على أن يتم الاعلان عن تنسيق الشهادة الاعدادية بالمحافظة خلال ساعات.