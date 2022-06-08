نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني “ظهرت الأن” لجميع المدارس على موقع النتائج الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن ان يحصل الطلاب واولياء الامور في الكويت على نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني من خلال موقع المربع الالكتروني المعني بنتائج الطلاب، حيث تقوم وزارة التربية الكويتية برفع نتائج الطلاب الكترونيا ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتائج الكترونيا بالرقم المدني وبخطوات بسيطة، وقد أشارت وزارة التربية الكويتية إلى أن موعد ظهور نتائج الطلاب 2022 في دولة الكويت سوف يكون في الفترة بين 9 يونيو 2022 وحتى 12 من شهر يونيو الجاري، وهو الموعد الرسمي المُحدد لظهور النتائج من قِبل وزارة التربية الكويتية.

نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني

تعمل وزارة التربية الكويتية في الفترة الحالية على الانتهاء من كافة أعمال الكنترول الخاصة برصد نتائج الطلاب الكويت 2022، ليتم موافقة الوزارة على كشوفات الطلاب ومن ثم رفعها على موقع المربع الالكتروني، وتجدر الاشارة إلى أن آلاف الطلاب في المناطف والمدن المختلفة على مستوى دولة الكويت في انتظار ظهور النتائج للاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بالرقم المدني الكترونيا بعد اعتماد النتائج ورفعها اون لاين على الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني

عملت وزارة التربية الكويتية على تفعيل رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني والذي من خلاله يتمكن الطلاب من استخراج النتيجة الكترونيا بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين في وزارة التربية الكويتية، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع المربع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الكويتية.

ثم اختيار زر النتائج، ليتم بعدها تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب.

ثم تحديد الفصل الدراسي.

بعد ذلك على الطالب كتابة الرقم المدني ليقوم في النهاية بالنقر على عرض النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الطلاب 2022 في الكويت، ويتم رفع النتائج على موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية بعد انتهاء اللجان من رصد وتجميع الدرجات للطلاب.