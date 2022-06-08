الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022، مازلنا في انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية السيد محمد رمضان، أن أعمال الكنترول من رصد الدرجات ومراجعتها لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية قد أوشكت على الإنتهاء، وسيتم ظهور النتيجة عقب اعتمادها من قبل اللواء محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بعد ذلك يتم ظهور أسماء الطلاب الأوائل، وسيتم تفعيل رابط لموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، فور الإعلان عنها، واليكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

العديد من الطلاب ينتظرون الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022، بعد أن صدرت قرارات باقتراب اعتماد النتيجة فور الانتهاء التام لأعمال الكنترول من مراجعة الدرجات ورصدها، على أن يتم ظهورها خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع مديرية التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع عدم تأخرها عن يوم الخميس من الأسبوع الجاري، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني، و كانت عملية رصد الدرجات ومراجعتها قد بدأت من يوم السبت الماضي و من المؤكد إنتهاء الكثير منها، وقد أفادت مصادر أنه سيتم رفع النتيجة خلال الساعات القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

والآن نضع بين ايديكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالخطوات حتى تتمكنوا من الحصول على النتيجة فور ظهورها، ويدعو كل الطالب أن يحصلوا على مجموع عالي يمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الثانوية التي من المتوقع ارتفاع التنسيق الخاص بها هذا العام، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية فقط اتبع ما يلي:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.

حدد الطريقة التي تود البحث بها، سواء من خلال البحث بالاسم أو رقم الجلوس.

اضغط على كلمة “بحث”، سيظهر لك بيان بدرجاتك في كل المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع.

ويمكنك أيضا التوجه لمدرستك لمعرفة النتيجة.

تستعد جميع المدارس لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 خلال الساعات القادمة بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كافة الكنترولات، وقد أكد السادة المصححون أن نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية محافظة الشرقية مرتفعة إلى حدا كبير على مستوى كافة الإدارات التعليمية، ويمكنك ترك بياناتك الآن من خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.