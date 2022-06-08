جدة - نرمين السيد - وبحسب مواقع إخبارية، فإن لافروف وصل إلى العاصمة الأرمنية يريفان فى زيارة رسمية، سيجرى خلالها محادثات مع نظيره الأرمنى، أرارات ميروزيان، واجتماعات مع رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والرئيس الأرمينى، فاهاجان خاتشاتوريان، كما سيشارك لافروف يوم الجمعة، 10 يونيو، فى اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بلاغ بتفخيخ مطار يريفان الدولى لدى وصول لافروف إليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.