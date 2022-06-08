الخارجية الروسية: أوكرانيا تخطط لتفجير حاويات بها مواد كيميائية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زاخاروفا -فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة فى مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونتسك، لوجانسك الشعبية، واحتجاز أكثر من ألف شخص من عمال المصنع والسكان المحليين فى مبانيه تحت الأرض".
وأضافت أنه "وفقا لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التى تحتوى على مواد كيميائية، سيؤدى إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات دونباس إلى الأمام، مبينة أنهم يخططون لاتهام روسيا فى هذه الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائما".
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