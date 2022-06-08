الرئيس اللبنانى: ما تشهده البلاد من تجاوزات يجب أن يمنع التشكيك فى القضاء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الثقة بالقضاء لا يجوز أن تهتز لأى سبب كان مما يفرض بقاء الجسم القضائى بعيدا عن السياسة، والانصراف إلى تحقيق العدالة وعدم الركون للضغوط من أى جهة.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم بمناسبة ذكرى شهداء القضاء اللبنانى والذى يتم الاحتفال به فى الثامن من يونيو كل عام منذ عام 2018 حينما أعلن عون هذا اليوم خلال افتتاح السنة القضائية. وأضاف الرئيس اللبنانى أن اختلال ميزان العدالة يؤدى إلى ضياع حقوق المتقاضين، معتبرًا أن ما تشهده البلاد اليوم من تجاوزات - على حد تعبيره - لهو خير دليل على خطورة التشكيك بالعمل القضائى من خلال ممارسات لا تحفظ الحق ولا المدافعين عنه.

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