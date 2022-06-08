العالم اليوم - بسبب "الإجهاض".. مسلح يهدد قاضيا في المحكمة العليا بأميركا

انتم الان تتابعون خبر بسبب "الإجهاض".. مسلح يهدد قاضيا في المحكمة العليا بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:21 مساءً - قالت متحدثة باسم المحكمة العليا الأميركية، إن مسلحا وجه تهديدات لقاضي المحكمة المحافظ، بريت كافانو، اعتُقل قرب منزل القاضي في ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرجل، الذي قالت إنه في منتصف العشرينيات من عمره، كان غاضبا بسبب مشروع قانون تم تسريبه الشهر الماضي يشير إلى أن المحكمة تستعد لإلغاء القرار الذي أباح الإجهاض في أنحاء البلاد.

وقالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، "تم اعتقال رجل قرب منزل القاضي كافانو في حدود الساعة الواحدة و50 دقيقة فجر الأربعاء. الرجل كان مسلحا ووجه تهديدات للقاضي كافانو".

ويحاط مبنى المحكمة العليا بسياج عال منذ تسريب هذا المشروع الذي قال مسؤولو المحكمة إنه صحيح لكن المشروع الأولي لا يمثل بالضرورة القرار النهائي.

وأثار مشروع القرار احتجاجات في واشنطن ومدن أخرى من مؤيدي الحق في الإجهاض.