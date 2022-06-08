إسرائيل: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بوساطة أمريكية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الإثنين، إن الخلاف مع لبنان على احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية، مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية. وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية نقلها التلفزيون: "كل ما يتعلق بالنزاع سيُحل في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان، بوساطة الولايات المتحدة". رويترز

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