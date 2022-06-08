”رويترز“: برنامج الأغذية العالمي يتحالف مع منصة أوبر لتوزيع الطعام في أوكرانيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:26 مساءً - أعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء، أنه تحالف مع شركة أوبر لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.

وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة، إلى أن ”المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن الكبيرة، لذلك يسمح التعاون مع أوبر لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل وإرسال وتتبّع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى الأشخاص المحتاجين في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا“.

وبفضل هذا التعاون، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي أن ”يقرّب مواده الغذائية إلى الأشخاص المحتاجين لمساعدته، من خلال تقسيم الشحنات إلى مركبات بأحجام مختلفة، وتتبّع كل رحلة إلى وجهتها والتأكد من أن عمليات التسليم قد تمت بسلامة“، بحسب البرنامج الذي يتخّذ من روما مقرًا له.

وأشار إلى أن هذا التعاون قد حصل حتى الآن في دنيبرو ولفيف وكييف.

وتوفّر أوبر لبرنامج الأغذية العالمي، بشكل مجاني، نسخة مخصصة له من التطبيق، ما يسمح بتنظيم عمليات التوصيل، بالتفاصيل، ضمن دائرة نصف قطرها مئة كيلو متر حول مستودعات المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت هذه الأخيرة إلى أنها ”كثفت عملياتها في أوكرانيا والدول المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية“، وأضافت أنها ستقدم بحلول نهاية حزيران/يونيو ”الغذاء والمال لأكثر من 3 ملايين شخص شهريًا في البلاد“.

من جانب آخر كانت قد رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء، تطمينات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، واصفة تلك التطمينات بأنها ”كلام أجوف“، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكتب أولج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر، أن ”المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي (علاوة على) مهمة بحرية للقيام بدوريات حراسة في مسارات الصادرات بالبحر الأسود، لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا“.

وكانت وكالة ”تاس الروسية“ للأنباء قد نقلت عن سلطات محلية قولها، اليوم الأربعاء، إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني الذي تحتله روسيا والمطل على البحر الأسود، بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، الثلاثاء، أن ميناء ”بيرديانسك“ الأوكراني، جرى تطهيره من الألغام ليكون جاهزا لاستئناف شحن الحبوب، وفق ما نقلته ”رويترز“.