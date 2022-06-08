جدة - نرمين السيد - وقالت البعثة فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم": "إن مركز مدينة دونيتسك وخاصة منطقة مقر الحكومة وساحة لينين، قد تعرض مرة أخرى للقصف المدفعى المكثف. وأعلنت بعثة دونيتسك فى لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار فى وقت سابق من هذا اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 3 مرات، وفتحت النار على أحياء كويبيشيفسكى ولينينسكى وبيتروفسكى بالمدينة باستخدام القذائف من عيار 122 و 155 ملم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونيتسك: تعرض منطقة مقر الحكومة لقصف مدفعى أوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.