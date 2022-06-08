‎الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى مدينة ديربان فى جنوب إفريقيا تحمل على متنها 50 طنًا من الإمدادات الغذائية الضرورية، للتخفيف من حدة التداعيات التى خلفتها كارثة الفيضانات التى اجتاحت سواحلها الشرقية.





وأكد سفير الإمارات لدى جنوب إفريقيا محش سعيد الهاملى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرص بلاده الدائم على تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائى مع جمهورية جنوب إفريقيا فى المجالات كافة بما يتسق مع العلاقات القوية التى تربط البلدين. وأشار إلى أنّ الإمارات تساند وتقف إلى جانب الأصدقاء فى جنوب إفريقيا فى هذه الظروف الصعبة وتأمل أن يساهم هذا الدعم فى التخفيف من حدة التداعيات والآثار التى نجمت عن الفيضانات.

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