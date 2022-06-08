روسيا: إعلامنا يتعرض لحرب حقيقية فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا - للصحفيين اليوم الأربعاء- "نرغب فى لفت انتباه المؤسسات الأمريكية والرأى العام إلى ما يحدث مع وسائل الإعلام الروسية على أراضى الولايات المتحدة، حيث تتعرض وسائل الإعلام الروسية لحرب حقيقية".
وأضافت أنه "اضطهاد حقيقى لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس، لقد جمعنا الصحفيين الأمريكيين فى المركز الإعلامى بموسكو، التى لا تزال معتمدة هنا، وعرضنا عليهم بالتفصيل ما يحدث مع زملائهم الروس فى الولايات المتحدة على خلفية التصريحات الدائمة من قبل واشنطن حول انتهاك حرية التعبير والصحافة فى روسيا".
وتابعت زاخاروفا: "لقد تبين أنهم لم يكونوا يعرفون عن ذلك شيئا، أى أن الصحفيين الأمريكيين العاملين فى روسيا، لا يعرفون كيف يعيش زملاؤهم الروس فى الولايات المتحدة".
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