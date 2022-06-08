ميقاتى: ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قيد الحل سلميا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب جولة قام بها فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت للإطلاع على التحضيرات الجارية استعدادا لبدء الموسم السياحى بلبنان.

وذكر ميقاتى أن الخط الحدودى رقم 29 هو خط تفاوضى، وأنه غير مستعد للقيام بأى عمل ارتجالى فى هذا الشأن يعرض لبنان للمخاطر، موضحا أن حل الموضوع يتطلب دبلوماسية عالية وبهدوء.

وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود، قال ميقاتى إن الحكومة مهامها قاصرة على تصريف الأعمال فى الوقت الحالى، موضحا أنه أمام أمور أساسية ولن يتقاعس أبدا عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، وأنه قبل نهاية الأسبوع سيعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها.

وأوضح أنه أجرى العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، مؤكدا أن الأساس هو أن تبدأ البلاد باستخراج الغاز من مياهها، مما يعطى البلد نوعا من الازدهار.

وعن إمكانية تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة والشروط التى يطلبها، أشار ميقاتى إلى أنه لا يضع شروطا على أحد، وأن المطلوب أن يكون هناك التزام من الجميع، وخاصة من قبل مجلس النواب بإقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة والتى باشرت بها حكومته، معتبرا أن الخطة التى وضعت مع صندوق النقد الدولى ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل.

وشدد على أن المطلوب الآن اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أمام الضرورة الوطنية ستقوم بتصرف الأعمال بكل مسؤولية وبشكل طبيعى.