العالم اليوم - وزير: لبنان بانتظار ضوء أخضر أميركي بشأن الكهرباء الأردنية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:19 مساءً - قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن بلاده ما زالت تنتظر الإدارة الأميركية لمنح الضوء الأخضر لبدء التزويد بالكهرباء الأردنية؛ لضمان عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر.

وأضاف الوزير اللبناني، في حديثه لموقع "دوت الخليج"، على هامش المؤتمر الإقليمي للطاقة في الأردن، أن الاتفاقيات باتت جاهزة لبدء تصدير الكهرباء إلى بيروت مع انتظار رسالة تطمينية من واشنطن وتمويل البنك الدولي.

وأشار إلى أن "بلاده منحت البنك الدولي كافة الأوراق التي نمتلكها لتصبح الكرة في ملعبهم لتأمين التمويل اللازم للاتفاقية والدخول بمرحلة المفاوضات النهائية".

وبيّن أن الاتفاقيات الموقعة مع الأردن بشأن الكهرباء تعتبر جزءا لا يجتزأ من "روحية المؤتمر"؛ وذلك للتعاون ما بين الدول الأطراف بالاتفاقيات.

ونوه إلى أن بلاده أنهت الترتيبات والتجهيزات كافة مع تبقي التمويل للاتفاقيات من البنك الدولي.

وفي 28 يناير الماضي، وقع لبنان اتفاقيتين لتزويده بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية.

ويعاني لبنان، من حين لآخر، انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تستمر أحيانا 20 ساعة في اليوم بسبب أزمة مالية تحول دون استيراد سلع رئيسية من بينها الفيول الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.

ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذي كبّد الحكومة ديونا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت بين 1975 و1990.