نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق مدارس التمريض العام 2022 بعد الشهادة الاعدادية وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مدارس التمريض العام 2022 بعد الشهادة الاعدادية نستعرضه بالتفصيل، كما أن أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة تنسيق مدارس التمريض العام حيث أنها أبرز الخيارات المتاحة أمامهم وربما تكون الأفضل لدي الكثير وهذا بسبب المميزات الكثيرة التي توفرها تلك المدارس، وفيما يلي من المقال سوف نذكر عدة تفاصيل هامة يحتاج لمعرفتها أولياء الأمور والطلاب وخاصة حول مدارس التمريض.

تنسيق مدارس التمريض العام

مدارس التمريض العام هي أبرز المدارس التي يتقدم إليها الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية وهذا لأنها توفر وظيفة مضمونة بعد التخرج، كما تتيح للطلاب خيار استكمال الدراسة والالتحاق بكلية التمريض من أجل الحصول على درجة بكالوريوس تمريض، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن التنسيق بعد ولكن التنسيق كان يتراوح العام الماضي بين 220 درجة إلى 250 درجة ويختلف من محافظة إلى أخري حسب الأعداد التي تحتاج إليها.

شروط التقديم في مدارس التمريض العام

مدارس التمريض العام هي أحد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وقد تكون الأفضل بعد الثانوية العامة لدي الكثير من الطلاب وقامت الوزارة بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الالتحاق بها ومن أبرز هذه الشروط:

يجب ألا يزيد عمر الطالب عن ثمانية عشر عام.

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع مناسب للتنسيق بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يتجاوز الطالب الكشف النفسي والطبي والهيئة في مدارس التمريض.

يجب أن تكون الفتاة غير متزوجة ويشترط أيضا ألا تتزوج أثناء فترة الدراسة.

ألأوراق المطلوبة للالتحاق في مدارس التمريض العام

تقديم أصل وثلاث صور لشهادة ميلاد الطالب.

تقديم أصل وثلاث صور لشهادة الاعداديه.

تقديم 6 طوابع مهن طبية، مع عدد 5 دمعة بجنيه.

تقديم 8 صور شخصية.

تقديم صورة بطاقة شخصية لولي الأمر.

موعد إعلان تنسيق مدارس التمريض العام 2022

سوف يتم الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض العام 2022 في نهاية الشهر الجاري، وكما ذكرنا بأن التنسيق يختلف من محافظة إلى محافظة أخري وهذا على حسب عدد الطلاب الذي تحتاج إليه، عرضنا عبر سطور المقال العديد من المعلومات حول أحد أبرز المدارس المتاحة أمام طلاب الشهادة الإعدادية بعد معرفة النتيجة، حيث ذكرنا موعد الاعلان عن التنسيق والحد الأدنى المتوقع للتنسيق كما ذكرنا أهم شروط التقديم والأوراق المطلوب تقديمها.