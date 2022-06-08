نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Moe edu kw نتائج الطلاب الكويت الفصل الثاني 2022 بالرقم المدني ورابط وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت الفصل الثاني يبحث عنها عشرات الآلاف اليوم من الطلبة وأولياء أمورهم في دولة الكويت وتحظى باهتمام كبير جدا، وذلك نظرا لأن هناك ما يزيد عن مائة مدرسة قد قامت برفع النتائج رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، ونظرا لأهمية الموضوع وتواصل البحث بشكل مكثف جدا عن هذه النتائج الخاصة بطلبة المتوسط، يسرنا أيها الطلاب في دولة الكويت أن ننشر لكم من خلال هذا المقال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، وكذلك المدارس التي قامت برفع النتائج الخاصة بالطلاب، كما سنعرض لكم طريقة سهلة للاستعلام عن النتائج، حيث أنها أصبحت الآن موجودة على موقع الوزارة وبمجرد اتباع الخطوات التي نقدمها ستتعرفون على نتائجكم.

نتائج الطلاب الكويت 2022

رابط نتائج الطلاب الكويت الفصل الثاني للصفوف المتوسطة يسرنا أعزائنا أن نحيطكم علما أن نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة المتوسط أصبحت الآن متوفرة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ولبعض المدارس فقط لأن المدارس لم تقم برفع النتائج كلها فما زال هناك عدد كبير من المدارس الخاص والحكومية لم تعلن رسميا عن نتائج المتوسط في دولة الكويت، لكن ستكتمل تلك النتائج بقية اليوم أو في أجل أقصاه يوم الجمعة، وحتى الآن هناك 150 مدرسة منها أربع مدارس خاصة بمختلف المحافظات الكويتية أعلنت رسميا النتائج وقامت برفعها حيث أن الاستعلام عنها أصبح متاحا على موقع وزارة التربية والتعليم.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت حتى الآن

لقد بدأ الطلاب في مرحلة الامتحانات في نهاية شهر مايو المنصرم، وكان آخر يوم من الامتحانات هو يوم السادس من شهر يونيو الجاري، ومازال التصحيح والرفع جاريان حتى ومن المتوقع الإنتهاء من تصحيح جميع النتائج ورفعها على الموقع في غضون يوم أو يومين، وجدير بالذكر أن هناك عدد من المدارس قامت برفع النتائج الخاص بها على موقع وزارة التربية والتعليم ، وأصبح ممكنا التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب في تلك المدارس، وهي كالتالي:

الجهراء: 32

الأحمدي: 63

مبارك الكبير : 3

الفروانية: 32

العاصمة: 17

مدارس خاصة: 4

الاستعلام عن نتائج المتوسط في دولة الكويت

يبحث عشرات الآلاف عن كيفية الاستعلام الصحيحة عن النتائج في دولة الكويت، وهذه هي الطريقة الأسهل لمعرفة تلك النتائج من خلال الموقع الرسمي:

أولا على الطلاب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت

ثم اختيار نتائج الطلاب الكويت الفصل الثاني

بعدها يقومون بإدخال الرقم المدني

بعد ذلك النقر على كلمة بحث، وستظهر لهم النتائج إن كانت في المدارس التي تم رفعها.

وبهذا أعزائنا الكرام نكون قد قدمنا لكممن خلال هذا المقال رابط الوزارة وجديد أخبار نتائج الطلاب الكويت الفصل الثاني للصفوف المتوسطة، كما بينا لكم من خلال هذا المقال الطريقة السهلة التي منخلالها ستتمكنون من معرفة نتائجكم بكل سهولة، وفي حين تم رفع بعض نتائج المدارس الأخرى سنقدم لكم ذلك من خلال ثقفني.