وزارة الصحة الإسرائيلية توصي بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:25 مساءً - وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في إسرائيل، أوصى فريق من وزارة الصحة العامة باستئناف ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، خاصة في التجمعات.

إلا أن الفريق الصحي، لم يوصي ببدء إعطاء الجرعة الخامسة من اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم هذا الأمر مرة أخرى وفقا لمعدلات الإصابة بالأمراض.

وأوصى الفريق بالسماح لأي شخص فوق سن الخامسة بالحصول على جرعة معززة، كما يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يكونوا حاصلين على 3 جرعات من اللقاح. هذا وسترفع التوصيات إلى مدير عام وزارة الصحة لاعتمادها.

وورد في وقت سابق أن توصية الوزارة قد تقدم لكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر، لكن الفريق الاستشاري لم يقم بمثل هذا التمييز.