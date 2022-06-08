عاجل- قنبلة فى مطار أرمنيا تزامنا مع وصول لافروف

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية اليوم الأربعاء، بأنها تلقت بلاغا يفيد بوجود قنبلة فى مطار يريفان الدولى، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى هذا المطار.





وقالت الطوارئ الأرمنية فى بيان لها: "تلقى المركز الوطنى لإدارة الأزمات معلومات بأن عبوة ناسفة زرعت فى مطار زفارتنوتس الدولى فى يريفان"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. ووصل إلى الموقع طاقم من رجال الإطفاء والإنقاذ، ومجموعة عملياتية من مركز إدارة الأزمات، إضافة إلى فريق متخصصين فى إزالة الألغام.

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