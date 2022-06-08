عاجل- كندا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وتستهدف العقوبات الجديدة قطاعى النفط والغاز والصناعات الكيميائية، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.

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