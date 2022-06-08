روسيا تكشف عن شرطها لتزويد الأسواق العالمية بالحبوب

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، أنه من أجل تزويد الغرب والأسواق العالمية بالحبوب الروسية يتعين تغيير العقوبات، التى تعيق هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا محادثات موضوعية حول هذا الموضوع.





وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال مؤخرا إنه من أجل تزويد الأسواق العالمية بالحبوب الروسية، فإن هناك حاجة لتغيير العقوبات ذات الصلة". وأضاف: "نحن نتحدث هنا عن العقوبات المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بالتأمين على السفن وعدم إمكانية دخول السفن الروسية لنقل الحبوب إلى الموانئ الغربية"، لافتا إلى أن كل هذا يعقد عملية نقل الحبوب ولا توجد حاليا محادثات موضوعية بهذا الشأن.

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