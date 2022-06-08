نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جيش الإحتلال يستنفر لاحتمال محاولة حزب الله استهداف منصة الغاز "كاريس" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة ضرب حزب الله منصة التنقيب عن الغاز "كاريس" التي وصلت الى مكانها اليوم في المياه الاقتصادية الاسرائيلية على بعد 80 كيلومتر غربي شواطئ اسرائيل، وهاجمت لبنان بشدة اليوم وصولها.

وذكرت "كان" أنه خلال الأيام التي سبقت وصول المنصة التابعة لشركة "انرجي" من سنغافورة الى موقعها في حقل "كاريس" والذي ليس موضع خلاف مع لبنان، أجرت الأجهزة الأمنية تقييمان للوضع، تأمين الأمن للمنصة هو من مهمة الشركة، لكن في المياه، المسؤولية هي لدولة إسرائيل.

و سيعمل سلاح البحرية الإسرائيلي على تأمين حماية المنصة في قلب البحر من خلال مركبات بحرية فوق وتحت المياه، ايضا بمساعدة غواصات، البحرية الإسرائيلية على أهبة الاستعداد ايضا للرد في حال استهداف المركبات البحرية في قلب البحر، كما سيتم احضار قبة حديدية للمكان.وأنهى الجيش الاسرائيلي الاسبوع الماضي مناورات في البحر الأحمر بمشاركة غواصة من طراز دولفين وسفينتي صواريخ.

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