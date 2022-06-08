نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسمياً” اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا minia.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022 في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة ثقافني لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتسهيلاً للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي، بمحافظة المنيا عام 2022، يقوم الطلاب بإلبحث حالياً عن نتائج الصف الثالث الاعدادي، شهادة التعليم الأساسي ، والتي ظهرت رسمياً اليوم الأربعاء الثامن من شهر يونيو.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن الموقع الإلكتروني لمكتب تعليم المنيا بدأ في الاستعداد لرفع لنتائج شهادة المنيا الاعدادية 2022، مع ذكر الاسم ورقم الجلوس، و حسب بيان المديرية التعليمية، فقد وصلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 بنحو 72%، ومن المقرر أن يتم خلال الساعات المقبلة تحديد درجات تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة بكافة ادارات محافظة المنيا.

الان نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022

ظهرت رسمياً صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022، حيث قام اللواء اسامة القاضى وهو محافظ المنيا صباح اليوم باعتماد نتيجة الصف الثالث من المرحلة الاعدادية وكانت قد بلغت نسبة النجاح 72%، وهي أقل نسبياً من العام الدراسي الماضي، حيث يمكن للطلاب الان في كافة مراز محافظة المنيا، سواء مركوز أبو قرقاص أو سمالوط، أو مركز بني مزار، أو ادارة العدوة ومركز دير مواس، وادارة ماتاي وكذلك طلاب مركز مغاغة ومركز ملوي ومركز مينجيا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2022

كانت هناك بعض المشكلات التي وقعت أثناء امتحانات الصف الثالث الاعدادي، حيثكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر عدة قرارات بايقاف بعد رؤساء اللجان الامتحانية وبعض العاملين داخل اللجان وقد تم تحويلهم للتحقيق، بعض ثبوت بعض حالات الاهمال والتسيب، نتيجة دخول بعض الطلاب بالموبايل بالرغم من قرار منع دخوله، كانت نتائج الاعدادية قد بدأت في الظهور، بعد مرور أيام قليلة فقط من انتهاء امتحانات ثالثة اعدادي، حيث كانت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة كانت قد ظهرت، كما صدرت أيضا نتائج الطلاب، في محافظات اسوان وقنا وسوهاج وبني سويف والفيوم، وهي من محافظات الصعيد، وتم اعلان نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة وكذلك تم اعلان نتائج الاسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي جميع ادارات المنيا

كان وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة المنيا قد اكد في تصريح صحفي خاص، أنه قد تم الانتهاء تماماً من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة، وأنه في الساعات القادمة سيتم اعلان نتيجة شهادة المنيا الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 الكترونياً بعد موافقة المحافظ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراقبة، فضلا عن مراجعة العمل، ورصد درجات الطلاب الاوائل في كافة الادارات التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدن في مدارس المنيا، الحصول الان على نتائج الشهادة العامة الخاصة بهم، أي محافظة المنيا 2022، من موقع ثقفني عن طريق إدخال الاسم أو رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسوف تظهر له النتيجة وجميع الدرجات في كل المواد.

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