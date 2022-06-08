بمشاركة 40 دولة.. سويسرا تنظم مؤتمرا حول تعافى أوكرانيا 4 و5 يوليو

وأشارت الخارجية -فى بيان، اليوم الأربعاء- إلى أنه تم إرسال الدعوات إلى حوالى 40 دولة و18 منظمة دولية للمشاركة، موضحة أن المناقشات ستركز على خطة إعادة الإعمار والتنمية فى أوكرانيا، فضلا عن المساهمات من جانب الشركاء الدوليين، وأولويات وأساليب ومبادئ إعادة الإعمار، وكذلك الشكل الذى قد يتخذه إعادة الإعمار بمجالات البنية التحتية والاقتصاد والبيئة والقضايا الاجتماعية.
ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تشارك وفود دولية وممثلون من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، منوها بأنه تم تأكيد مشاركة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ورئيس الوزراء دنيس أناتوليفيج شميكال، ولكن ستعتمد مشاركته افتراضيا أو بشكل شخصى على التطورات.
وأكدت الخارجية أن سويسرا تهدف إلى أن يكون المؤتمر خطوة مهمة على المسار الصعب لإعادة إعمار أوكرانيا، ومساهمة فى الاستقرار فى أوروبا.
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