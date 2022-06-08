مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بالأقصى إن 137 مستوطنًا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، فى مُحاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، كما هو الحال فى الحرم الإبراهيمى.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 18 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم أسرى مُحررون.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال أربعة أشخاص من بلدة نعلين، وقرية المغير، وبلدة بيت ريما، فى رام الله، فيما تم اعتقال أربعة مواطنين من محافظة "نابلس" الشمالية بينهما أسيران محرران.

ومن جنين، الواقعة إلى الشمال من نابلس والتى تشهد اقتحامات متصاعدة ومواجهات مع الاحتلال لا سيما لانتماء معظم منفذى العلميات داخل الخط الأخضر إليها، تم اعتقال الأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر من "يعبد"، واثنين آخرين من المحافظة.

ومن بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص إضافة إلى أسير مُحرر من الحى الجنوبى لمدينة طولكرم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ومن مدينة الخليل، إلى الجنوب من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين من مخيم "الفوار".