العالم اليوم - وزير الطاقة الإماراتي: جهود أوبك+ لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:21 مساءً - وصف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي جهود منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" لزيادة الإنتاج بغير المشجعة، مشيراً إلى أن إنتاج المجموعة يقل حالياً عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.

وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن، إن امتثال مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج تجاوز الـ 200%.

ويعني الامتثال الذي يزيد على 100% أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع التحالف إلى رفع قيود الإنتاج تدريجياً.

وفي إشارة واضحة إلى الطلب الصيني مع رفع قيود وباء كورونا التي استمرت لأكثر من شهرين قال المزروعي "الخطر هو عندما تعود الصين".

وأدت توقعات نمو الطلب في الصين، التي تعمل على تخفيف قيود الإغلاق، إلى دعم أسعار النفط الخام مؤخراً.