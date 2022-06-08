العراق: العثور على وكر لداعش
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، العثور على وكر لداعش واعتقال متهم مطلوب للقضاء بقضايا إرهابية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية بي بيان لها، القول: إنه "بعملية استخبارية امتازت بالدقة العالية عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع اللواء الـ12- حشد شعبي على وكر مؤقت للإرهابيين في منطقة الرواد بقضاء الطارمية تابع لعصابات (داعش) الارهابية، يحتوي على مواد غذائية وأغطية منام أخرى، إذ قامت القوة بضبط المواد واتلافها موقعياً".
وأضاف البيان: إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان وبالتنسيق مع فوج طوارئ ميسان الخامس، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام مادة الإرهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان".
وتابع قائلاً: إن "المتهم اُحيل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: العثور على وكر لداعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.