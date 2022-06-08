العراق: العثور على وكر لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، العثور على وكر لداعش واعتقال متهم مطلوب للقضاء بقضايا إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية بي بيان لها، القول: إنه "بعملية استخبارية امتازت بالدقة العالية عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع اللواء الـ12- حشد شعبي على وكر مؤقت للإرهابيين في منطقة الرواد بقضاء الطارمية تابع لعصابات (داعش) الارهابية، يحتوي على مواد غذائية وأغطية منام أخرى، إذ قامت القوة بضبط المواد واتلافها موقعياً".

وأضاف البيان: إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان وبالتنسيق مع فوج طوارئ ميسان الخامس، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام مادة الإرهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان".

وتابع قائلاً: إن "المتهم اُحيل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

