natega.thaqfny.com نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022، خلال تلك الفترة ينتظر قطاع عريض من الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني، حيث تم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها من قبل الكنترول في جميع مراكز محافظة الغربية، وهو ما تم الإعلان عنه وفي انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية وإتاحتها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لتوفير الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها إلكترونياً، وسنقدم لكم رابط الاستعلام تاليا في خلال تقرير اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2022

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية السيد ناصر حسن، أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح وقريبا سيتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 من قبل محافظ الغربية اللواء طارق رحمي، وأكد حسن أن أعمال التصحيح تمت بمنتهى الدقة و الشفافية، و تصحيح كافة أوراق الاجابات، والتأكيد على الدقة في المراجعة والرصد للدرجات لحصول الطالب على جميع حقوقه كاملة، و بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الدراسي الثاني 91672 طالب و طالبة، و كان عدد اللجان المقسمة على مراكز محافظة الغربية 438 لجنة، وتم تأدية الإمتحانات بمنتهى السهولة وبدون أي شكاوى، وتهيئة اللجان مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

عقب الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بكل شفافية، سيقوم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2022، و رفع النتيجة على الفور على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة، و يتم الإستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب و الإسم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لمنع التكدس و إنتشار العدوى.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

والآن نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2022، فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية: